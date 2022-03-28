48 345 человек эвакуировали из Мариуполя в Запорожье за почти 2 недели

Всего за 13 дней из Мариуполя в Запорожье эвакуировали и эвакуировались 48 345 человек, среди них 12986 детей.

Такую информацию сообщили в телеграм канале MRPL.CITY. Отмечается, что все эвакуированные находятся в безопасности.

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Всех людей, которых удалось эвакуировать в Запорожье обеспечивают едой, одеждой и вещами первой необходимости. Также оказывается медицинская и психологическая помощь. Совместными усилиями областной, городской власти и "Запорожстали" удается оказать помощь эвакуированным.

Отмечается, что тем, кто решил остаться в Запорожье, помогают с поиском жилья.

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