Обесточено более 125 тысяч потребителей: враг ударил по энергообъектам ДТЭК в Днепропетровской области

Российские оккупационные войска совершили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области. В результате многочисленных вражеских ударов 5 августа без электроснабжения оказались десятки тысяч местных жителей.

Об этом сообщает ДТЭК.

Каковы последствия обстрела энергетических объектов Днепропетровской области?

Больше всего от российского террора пострадали жители Никополя, Марганца, Покрова и соседних населенных пунктов. В целом из-за повреждения энергетического оборудования свет пропал у 126 тысяч семей.

Специалисты компании ДТЭК оперативно отреагировали на ситуацию и приступили к восстановительным работам, как только это позволила обстановка с безопасностью. Однако разрушения оказались масштабными, поэтому для полного устранения последствий обстрела потребуется определенное время.

В компании подчеркивают, что прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления электроснабжения каждого обесточенного дома.

"Битва за свет продолжается!",

– подчеркнули энергетики в своем официальном заявлении.

Напомним, 30 июля Россия совершила атаку на энергетическую систему Сумской области. Вследствие вражеских обстрелов были введены аварийные отключения, без света осталось большое количество потребителей в городе Сумы и прилегающих населенных пунктах.