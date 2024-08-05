Чемпионат Украины по хоккею под угрозой: 5 играющих клубов не признают Зубко президентом ФХУ

Руководство хоккейных клубов "Киев Кэпиталз", "Днепр", "Кременчуг" и "Харьковские берсерки" выразили официальную поддержку решению Совета Федерации хоккея Украины о прекращении полномочий Георгия Зубко и назначении Александры Слатвицкой временной исполняющей обязанности президента Федерации хоккея.

В официальных письмах в Совет ФХУ, которые попали в СМИ, указанные команды сообщили, что примут участие в заявочной кампании Чемпионата Украины сезона 2024/2025 только под руководством легитимного президента ФХУ.

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В хоккейном клубе "Тризуб" подтверждают, что старт чемпионата Украины по хоккею и соревнований Кубка Украины сезона 2024/2025 года – под угрозой. В команде сообщают, что "Тризуб" присоединится к соревнованиям только в случае участия других профессиональных клубов.

Региональные клубы не признают Зубко президентом ФХУ / Официальные письма хоккейных клубов в Совет ФХУ

Ранее, вице-президент ФХУ, Александра Слатвицкая сообщала, что члены Совета Федерации хоккея Украины приняли решение о досрочном прекращении полномочий президента ФХУ – Георгия Зубко.

Среди причин – нецелевое использование средств, авторитарный стиль управления, низкая эффективность работы. Георгий Зубко с решением не согласился – взяв под контроль доступ к официальному сайту и страницам федерации в социальных сетях – он обвиняет Совет ФХУ в "рейдерстве".

30 июля 2024 года 23 из 25 областных подразделений федерации хоккея Украины сообщили, что не признают Георгия Зубко действующим президентом ФХУ и поддерживают решение Совета ФХУ о его отстранении. Члены Совета ФХУ сообщили руководящие органы украинского спорта об изменениях в руководстве федерации, а также направили соответствующее письмо в Международную федерацию хоккея (IIHF).

22 сентября 2024 года состоится Генеральный Конгресс ФХУ, на котором должны избрать нового руководителя.