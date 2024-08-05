В офіційних листах до Ради ФХУ, які потрапили у ЗМІ, зазначені команди повідомили, що візьмуть участь у заявочній кампанії Чемпіонату України сезону 2024/2025 лише під керівництвом легітимного президента ФХУ.

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У хокейному клубі "Тризуб" підтверджують, що старт чемпіонату України з хокею та змагань Кубка України сезону 2024/2025 року – під загрозою. В команді повідомляють, що "Тризуб" приєднається до змагань лише у разі участі інших професійних клубів.

Регіональні клуби не визнають Зубка за президента ФХУ / Офіційні листи хокейних клубів до Ради ФХУ

Раніше, віцепрезидентка ФХУ, Олександра Слатвицька повідомляла, що члени Ради Федерації хокею України ухвалили рішення про дострокове припинення повноважень президента ФХУ – Георгія Зубка.

Серед причин – нецільове використання коштів, авторитарний стиль управління, низька ефективність роботи. Георгій Зубко з рішенням не погодився – взявши під контроль доступ до офіційного сайту та сторінок федерації в соціальних мережах – він звинувачує Раду ФХУ у "рейдерстві".

30 липня 2024 року 23 з 25 обласних підрозділів федерації хокею України повідомили, що не визнають Георгія Зубка за чинного президента ФХУ та підтримують рішення Ради ФХУ щодо його відсторонення. Члени Ради ФХУ повідомили керівні органи українського спорту про зміни в керівництві федерації, а також направили відповідний лист в Міжнародну федерацію хокею (IIHF).

22 вересня 2024 року відбудеться Генеральний Конгрес ФХУ, на якому мають обрати нового керівника.