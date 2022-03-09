5-летний мальчик самостоятельно добрался из Киева в Польшу: история с хеппи-эндом

Смелость украинцев поражает! И речь идет не только о взрослых, но и о детях. Они тоже совершают поступки, достойные восторга.

Еще одним героем стал 5-летний мальчик Иван. По словам руководительницы Фонда Елены Пинчук и волонтера Ольги Рудневой, два дня назад ребенок потерял связь с папой, поэтому отправился из Киева в польский Холм самостоятельно.

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В течение двух дней дороги люди передавали мальчика из рук в руки, пока он не добрался до Польши. Всю дорогу на связи с попутчиками юного украинца находилась волонтер Ирина. Она и встретила его ночью на границе.

Сейчас Иван в безопасности – его забрала мама. "После трех дней имеем happy end", – радуются волонтеры.

Я до сих пор не могу поверить, что 5-летний ребенок самостоятельно добрался из Киева в Холм, – эмоционально подчеркнула Ольга Руднева.

Вот на что способна сплоченность и бесстрашие украинцев! Присоединиться к волонтерскому движению можно на сайте www.HelpUkraine.center.

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