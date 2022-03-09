Ще одним героєм став 5-річний хлопчик Іван. За словами керівниці Фонду Олени Пінчук і волонтерки Ольги Руднєвої, два дні тому дитина втратила зв'язок із татом, тому вирушила з Києва до польського Холма самостійно.

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Упродовж двох днів дороги люди передавали хлопчика з рук в руки, аж поки він не дістався Польщі. Усю дорогу на зв'язку з попутниками юного українця перебувала волонтерка Ірина. Вона й зустріла його вночі на кордоні.

Зараз Іван у безпеці – його забрала мама. "Після трьох днів маємо happy end", – тішаться волонтери.

Я досі не можу повірити, що 5-річна дитина самостійно дісталася з Київа до Холма, – емоційно підкреслила Ольга Руднєва.

Ось на що здатна згуртованість та безстрашність українців! Долучитися до волонтерського руху можна на сайті www.HelpUkraine.center.

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