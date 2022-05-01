5 минут – и техника врага вспыхнула, как елка: бойцы ВСУ снова обезвредили российские танки

1 мая 2022 , 12:26
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Источник:

Оперативно-тактическая группировка "Восток"

ВСУ видят цель – сразу уничтожают, тем более когда это касается вражеской техники. За 67 суток полномасштабного вторжения украинские защитники уже ликвидировали тысячи личного состава и военной техники оккупанта.

Бойцы ВСУ снова обезвредили российские танки

Так, на днях россияне в очередной раз решили атаковать позиции украинских защитников. Однако им ничего не удалось, ведь военнослужащие одного из артиллерийских подразделений вовремя обнаружили колонну и уничтожили ее.

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В Оперативно-тактической группировке "Восток" отметили, что в этом случае нужно отдать должное личному составу артиллерийской разведки. Им понадобилось всего 5 минут, чтобы уничтожить первую оккупантскую машину. Через эти несколько минут она уже пылала, словно новогодняя елка.

В дальнейшем они успешно корректировали огонь артиллерии, в результате чего 4 танка были уничтожены, а остатки россиян отказались от выполнения своих задач.

Сегодня решительно можно сказать, что годы подготовки и реформ не прошли даром, и украинские воины-артиллеристы продолжают наносить максимальное поражение живой силе и технике российских оккупантов.
  подчеркнули в "Восходе".

Артиллеристы-разведчики раз уничтожили вражескую технику: смотрите видео

Потери врага за последние сутки:

 

ВСУ продолжают наносить сокрушительные потери врагу . За минувшие сутки ряды "двухсотых" пополнили еще 300 оккупантов . В целом потери россиян на 1 мая составляют 23 500 человек.

  • 18 танков;
  • 26 боевых бронированных машин;
  • 15 артиллерийских систем;
  • 3 средства ПВО;
  • 2 самолета;
  • 20 единиц автомобильной техники и цистерн с горючим;
  • 13 беспилотников.

В частности, за минувшие сутки только на Донетчине и Луганщине ВСУ отбили 9 вражеских атак, уничтожили 8 танков, 1 артиллерийскую систему, 24 боевых бронированных машин, 1 спецмашину и 5 автомобилей.

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Автор: Марта Касіянчук