5 пикапов для Гвардии наступления: Метинвест Ахметова передал в ВСУ уже почти 500 автомобилей

Группа Метинвест приобрела для бойцов бригады оперативного назначения "Кара-Даг" Нацгвардии 5 пикапов общей стоимостью более 3 миллионов гривен. Передача автомобилей прошла в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт" Рината Ахметова.

Также в Группе Метинвест отметили, что за время полномасштабной войны закупили или передали из собственного автопарка около 500 автомобилей. За этот период Метинвест направил на помощь ВСУ и украинцам уже 4 миллиарда гривен.

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Маневровость на поле боя – усиление преимущества защитников Украины

Группа Метинвест системно закупает и передает военным автомобили для передвижения и быстрые для вывоза раненых, ведь маневровость на поле боя крайне важна. В частности, очередную партию помощи получила бригада оперативного назначения "Кара-Даг" Нацгвардии. Как сообщают в Метинвесте, пикапы будут использовать для наступления на Запорожском направлении.

Бригада "Кара-Даг" обратилась к нам с запросом, они отправили чрезвычайный мейл, рассказали, кто они, что они готовятся к наступательным действиям в Запорожском направлении. Им нужна помощь с автомобилями. В рамках "Стального Фронта" Рината Ахметова мы откликнулись на эту просьбу, и сегодня вручаем эти автомобили,

– сказал руководитель проектного офиса гендиректора Группы Метинвест Александр Водовиз.



Метинвест с начала полномасштабной войны передали ВСУ почти 500 автомобилей / Фото Группы Метинвест

Военные отмечают, что подобная помощь сейчас очень важна. Дело в том, что пикапы можно использовать как непосредственно для наступления, оборудовав дополнительным оружием, так и для вывоза раненых и даже доставки боекомплектов.

Такая техника полноприводная, у нее высокий клиренс, так что она будет проходить по всем дорогам, а это важно. Ребята будут ездить на них на выполнение боевых действий – возможно, поставят на них пулеметы, а может, будут перевозить личный состав,

– объясняет лейтенант воинской части 3029 гвардии наступления Яков Шпачинский.



Пикапы передали военным на Запорожское направление / Фото Группы Метинвест