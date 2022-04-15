5 погибших и 15 раненых – Ким о страшных последствиях обстрела Николаева кассетными бомбами

Россияне обстреляли Николаев кассетными боеприпасами. К сожалению, 5 человек погибли, еще 15 – получили ранения.

Пятый человек умер, потому что поднял неразорванный снаряд. Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Важно Оккупанты обстреляли Николаев кассетными бомбами: есть пострадавшие

Чиновник в очередной раз подчеркнул, что трогать неизвестные предметы, лежащие на земле, нельзя. Это бывает смертельно.

Что известно об обстреле

Оккупанты ударили реактивными системами залпового огня по жилым кварталам Николаева сегодня днем.

Волонтеры и медики сразу же стали оказывать помощь пострадавшим.

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