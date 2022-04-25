Враг в Донецкой области вел плотные обстрелы по населенным пунктам вдоль линии разграничения, которые унесли жизни 5 гражданских людей, в том числе двоих детей в возрасте 14 и 5 лет, передает 24 канал.

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Обстрелы продолжаются

В Офисе Президента сообщили, что с ночи обстрелы в Донецкой области продолжаются, в частности в Марьинской и Торецкой территориальных общинах, а также вблизи Авдеевки и Лимана.

К утру стало известно уже о, как минимум одном погибшем и 4 раненых гражданских — в Лимане, в поселках Шандриголово и Среднее.

В Мариуполе ситуация и дальше остается критичной и без изменений. Город в блокаде, а украинские защитники удерживают Азовсталь. Там находятся мирные жители – сотни женщин и детей, среди которых много младенцев. Люди уже полтора месяца не видели солнечного света.

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