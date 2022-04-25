Ворог на Донеччині вів щільні обстріли по населених пунктах вздовж лінії розмежування, які забрали життя 5 цивільних людей, зокрема двох дітей віком 14 та 5 років, передає 24 канал.

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Обстріли тривають

В Офісі Президента повідомили, що з ночі обстріли у Донецькій області далі тривають, зокрема у Мар'їнській та Торецькій територіальних громадах, а також поблизу Авдіївки і Лиману.

На ранок стало відомо вже про щонайменше одного загиблого та 4 поранених цивільних — у Лимані, у селищах Шандриголове і Середнє.

У Маріуполь ситуація і надалі залишається критичною та без змін. Місто в блокаді, а українські захисники утримують Азовсталь. Там перебувають мирні мешканці – сотні жінок та дітей, серед яких багато немовлят. Люди вже півтора місяця не бачили сонячного світла.

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