5 причин собирать украинские дроны назвал Юрий Голик

Камикадзе, разведчики, приманки, бомберы. Во время полномасштабной войны предприниматель и волонтер Юрий Голик вместе с партнерами собрали команду инженеров и запустили собственное производство дронов.

Их БПЛА уже успешно уничтожают врага на фронте, но производители понимают – беспилотников надо много, и к этому делу могут и должны присоединяться все больше украинцев. В своей заметке Юрий Голик поделился, что мотивирует лично его на создание дронов, и что может побудить других собирать украинские БпЛА.

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Задача всех украинцев – помогать защитникам

Сейчас задача каждого украинца – помогать армии получать все, что необходимо для борьбы с российской армией. А спрос именно на дроны невероятно большой. Различный функционал беспилотников позволяет наблюдать за врагом, выявлять и уничтожать его технику, позиции и живую силу. Параллельно БпЛА позволяют физически дистанцироваться от опасной работы, тем самым сохраняя жизнь наших защитников.

Беспилотники позволяют более точно знать ситуацию на поле боя, поэтому ребята не идут в неизвестность. Дроны уничтожают врагов и технику издалека, без прямого контакта наших людей. Это важно. У каждого на фронте есть свои. Сейчас каждый, кто нас защищает – свой,

– отметил Юрий Голик.

Предприниматель считает, что благодаря масштабированию производства украинских беспилотников можно частично компенсировать "снарядный голод", который возникает из-за логистических проблем и иногда нерешительность международных партнеров. Вместе с тем, локализация производств дронов и их компонентов именно в Украине уменьшает зависимость от внешних поставщиков.

Дроны украинского производства помогают военным на фронте / Фото Юрия Голика

"Блокирование границ, откладывание принятия решений о помощи. Война продолжается, враг ползет и оружие нам надо сейчас. Выход – брать все в свои руки, наращивать внутреннее производство", – написал предприниматель.

И ключевой является личная, психологическая составляющая – осознание собственной причастности к уничтожению оккупантов. Производители дронов знают, что собранные их руками "птички" на вооружении ВСУ несут смерть врагу и разрушают его технику, понемногу сокращая путь к Победе.

"Глобальная цель у всех одна. Украина должна победить. Каждый из нас может быть полезным. Приобщаться к изготовлению дронов – на уровне команд, "домашней" сборки, печати деталей на 3D-принтерах – хорошая возможность отомстить врагу", – подчеркнул Юрий Голик.