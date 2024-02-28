Їхні БпЛА вже успішно нищать ворога на фронті, але виробники розуміють – безпілотників треба багато, і до цієї справи можуть і мають приєднуватись все більше українців. У своєму дописі Юрій Голик поділився, що мотивує особисто його на створення дронів та що може спонукати інших збирати українські БпЛА.

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Завдання всіх українців – допомагати захисникам

Зараз задача кожного українця – допомагати війську отримувати все, що необхідно для боротьби з російською армією. А попит саме на дрони неймовірно великий. Різний функціонал безпілотників дозволяє спостерігати за ворогом, виявляти й знищувати його техніку, позиції та живу силу. Паралельно БпЛА дозволяють фізично дистанціюватись від небезпечної роботи, тим самим зберігаючи життя наших захисників.

Безпілотники дають змогу більш точно знати ситуацію на полі бою, тож хлопці не йдуть в невідомість. Дрони нищать ворогів і техніку здалеку, без прямого контакту наших людей. Це важливо. У кожного на фронті є свої. Зараз кожен, хто нас захищає – свій,

– зазначив Юрій Голик.

Підприємець вважає, що завдяки масштабуванню виробництва українських безпілотників можна частково компенсувати "снарядний голод", який виникає через логістичні проблеми та інколи нерішучість міжнародних партнерів. Разом з тим, локалізація виробництв дронів та їхніх компонентів саме в Україні зменшує залежність від зовнішніх постачальників.

Дрони українського виробництва допомагають військовим на фронті / Фото Юрія Голика

"Блокування кордонів, відкладення ухвалень рішень про допомогу. Війна триває, ворог повзе і зброя нам треба зараз. Вихід – брати все в свої руки, нарощувати внутрішнє виробництво", – написав підприємець.

Та ключовою є особиста, психологічна складова – усвідомлення власної причетності до знищення окупантів. Виробники дронів знають, що зібрані їхніми руками "пташки" на озброєнні ЗСУ несуть смерть ворогу та руйнують його техніку, потрохи скорочуючи шлях до Перемоги.

"Глобальна мета у всіх одна. Україна має перемогти. Кожен з нас може бути корисним. Долучатись до виготовлення дронів – на рівні команд, "домашньої" збірки, друку деталей на 3D-принтерах – гарна можливість помститись ворогу", – підкреслив Юрій Голик.