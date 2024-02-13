Про це на своїй сторінці розповів підприємець та волонтер Юрій Голик, який разом з партнерами і зібрав команду конструкторів цього та низки інших БПЛА.

Першими STING-3 на фронті використають військові 13 бригади НГУ "Хартія". Бойове навантаження дрона складає 3 кілограми, а дальність зв'язку для керування "пташкою" – цілих 50 кілометрів. На цей час вона навіть перевищує дальність польоту коптера. Як зазначив підприємець, безпілотник оснащений надзвичайно захищеною системою радіокерування. Вона забезпечує найкращу з можливих радіолінію, а телеметрія убезпечена від перешкод. Тут використана технологія ППРЧ – псевдовипадкове перелаштування робочої частоти, що робить STING-3 більш захищеним від російських засобів РЕБ.



Дрони STING-3 першими використають військові 13 бригади НГУ "Хартія" / Фото Юрія Голика



Дрони STING-3 першими використають військові 13 бригади НГУ "Хартія" / Фото Юрія Голика

Тестовий зразок. Ми працювали над ним кілька місяців. Не все виходило одразу. Але тепер апарат готовий. Тримаю кулаки, щоб він показав на фронті все, на що здатний, і завдав окупантам максимальної шкоди,

– зазначив Юрій Голик.

Попередню версію дрона STING-2 відправили на перевірку в бойових умовах ще в грудні. До того, за стандартною для розробників процедурою, модель перевірили у тилу – вона підтвердила і свої льотні характеристики, і вправність "роботи" з вантажем.