"5 птичка в Киеве": в Украину прибыли еще более 80 тонн военной помощи от США

31 января 2022 , 22:54
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Алексей Резников в телеграме

В Украину прибыл очередной груз с военной помощью от США. На этот раз привезли более 80 тонн вооружения.

В частности, США прислали 84 тонны боеприпасов различного калибра. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

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В ближайшие дни ждем очередной груз оборонительного оружия от наших друзей из США,
– сказал он.

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Автор: Оксана Княжик