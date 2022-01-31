"5 птичка в Киеве": в Украину прибыли еще более 80 тонн военной помощи от США
31 января 2022 , 22:54Читати новину українською
Источник:Алексей Резников в телеграме
В Украину прибыл очередной груз с военной помощью от США. На этот раз привезли более 80 тонн вооружения.
В частности, США прислали 84 тонны боеприпасов различного калибра. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
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В ближайшие дни ждем очередной груз оборонительного оружия от наших друзей из США,
– сказал он.
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