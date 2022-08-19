5 реанимобилей, чтобы спасать жизнь: Parimatch присоединился к инициативе United24

United For Ukraine: Parimatch поддержал инициативу Елены Зеленской и перечислил более 18 миллионов гривен через платформу United24.

Parimatch продолжает реализовывать программы помощи военным и активно помогать украинцам во время войны. Последняя инициатива – участие в проекте первой леди Украины Елены Зеленской – благотворительный сбор средств на автомобили скорой медицинской помощи типа С.

Украинцы, волонтеры и бизнес: как общее желание помогать приближает победу

Эти реанимобили оборудованы всем необходимым, чтобы даже по бездорожью быстро и безопасно доставить тяжелораненых в больницу: кислородными баллонами, кардиомониторами и дефибрилляторами, электрокардиографами и аппаратами искусственной вентиляции легких. Приблизительная стоимость одного такого автомобиля – 100 тысяч евро.

Спасаем наших защитников, чтобы они спасали нас – именно скорость и качество первой помощи может спасти жизнь и военным на передовой, и людям в прифронтовых зонах. Поэтому важно усиливать и улучшать возможности экстренной медицинской помощи и эвакуации пострадавших в условиях боевых действий. Именно поэтому мы поддержали инициативу первой леди Украины и присоединились к сбору средств через фандрейзинговую платформу United24. Мы готовы усилить мощь медицинского фронта и будем помогать в будущем и военным, и медикам.

– комментирует СЕО Parimatch Ukraine Наталья Гилевич.

Благодаря инициативе Елены Зеленской уже приобретено более 57 реанимобилей. Как отмечает пресс- служба Минздрава , автомобили передадут заведениям экстренной медицинской помощи 7 областей: Запорожской, Николаевской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Одесской.