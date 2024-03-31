Журналисты CNN отметили, что говорится о Гавайских островах, которые официально являются штатом США. Ведь во время основания Альянса Гавайи еще не были частью этой страны.

Интересно "Этот день может наступить": Кулеба прокомментировал возможность отправки войск НАТО в Украину

Гавайи не подпадают под "зонтик" НАТО

В недавней статье авторы осветили важный вывод, что 49 из 50 штатов США, а также каждая страна-член НАТО, охвачены гарантиями безопасности. Однако из-за географических и исторических факторов, Гавайи не включены в пакт НАТО.

Это означает, что в случае нападения на базу ВМС США в Перл-Харборе или штаб-квартиру Индо-Тихоокеанского командования вблизи Гонолулу, члены НАТО не будут обязаны защищать Гавайи.

Это самая странная вещь. Люди склонны считать, что Гавайи являются частью США, а значит, они охвачены защитой НАТО,

– сказал президент аналитического центра Pacific Forum в Гонолулу Дэвид Санторо.

Кроме того, он отметил, что ключ к пониманию этой нормы лежит в полном названии НАТО – Организации Североатлантического договора. В частности, расположение Гавайев в Тихом океане, отдельно от континентальной части Соединенных Штатов, которая граничит с Атлантическим океаном, не дает возможности территории войти полноценно в организацию.

Журналисты отметили, что 5 статья НАТО, которая определяет коллективную оборону перед лицом нападения на любую страну-члена, подлежит ограничениям согласно статье 6, в частности, относительно географической сферы действия статьи 5.

"Считается, что вооруженное нападение на одну или более сторон включает вооруженное нападение на территорию любой из сторон в Европе или Северной Америке", – говорится в статье 6.

В документе также написано, что любые островные территории, которые должно защищать НАТО, должны располагаться в Северной Атлантике, к северу от Тропика Рака.

Представитель Государственного департамента США подтвердил журналистам, что Гавайи действительно не подпадают под действие статьи 5 договора. Однако он отметил, что статья 4, которая касается консультаций в случае угрозы территориальной целостности, политической независимости или безопасности члена, должна применяться к любой ситуации, связанной с 50-м штатом.

Представитель Госдепа также отметил, что маловероятно, что другие страны поддержат присоединение Гавайских островов к договору из-за того, что они являются их собственными иностранными территориями. Между тем база "Гуам", расположена в непосредственной близости к Китаю, все же находится под защитой НАТО.