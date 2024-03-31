Журналісти CNN зазначили, що мовиться про Гавайські острови, які офіційно є штатом США. Адже під час заснування Альянсу Гаваї ще не були частиною цієї країни.

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Гаваї не підпадають під "парасольку" НАТО

У нещодавній статті автори висвітлили важливий висновок про те, що 49 з 50 штатів США, а також кожна країна-член НАТО, охоплені гарантіями безпеки. Однак через географічні та історичні фактори, Гаваї не включені до пакту НАТО.

Це означає, що в разі нападу на базу ВМС США в Перл-Харборі або штаб-квартиру Індо-Тихоокеанського командування поблизу Гонолулу, члени НАТО не будуть зобов'язані захищати Гаваї.

Це найдивніша річ. Люди схильні вважати, що Гаваї є частиною США, а отже, вони охоплені захистом НАТО,

– сказав президент аналітичного центру Pacific Forum у Гонолулу Девід Санторо.

Крім того, він зазначив, що ключ до розуміння цієї норми лежить в повній назві НАТО - Організації Північноатлантичного договору. Зокрема, розташування Гаваїв у Тихому океані, окремо від континентальної частини Сполучених Штатів, яка межує з Атлантичним океаном, не дає можливості території увійти повноцінно в організацію.

Журналісти зазначили, що 5 стаття НАТО, яка визначає колективну оборону перед обличчям нападу на будь-яку країну-члена, підлягає обмеженням згідно зі статтею 6, зокрема, щодо географічної сфери дії статті 5.

"Вважається, що збройний напад на одну або більше сторін включає збройний напад на територію будь-якої зі сторін у Європі чи Північній Америці", – мовиться в статті 6.

У документі також написано, що будь-які острівні території, які має захищати НАТО, повинні розташовуватися в Північній Атлантиці, на північ від Тропіка Рака.

Представник Державного департаменту США підтвердив журналістам, що Гаваї дійсно не підпадають під дію статті 5 договору. Однак він зазначив, що стаття 4, яка стосується консультацій у разі загрози територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці члена, повинна застосовуватися до будь-якої ситуації, пов'язаної з 50-м штатом.

Представник Держдепу також зазначив, що малоймовірно, що інші країни підтримають приєднання Гавайських островів до договору через те, що вони є їхніми власними іноземними територіями. Тим часом база "Гуам", розташована в безпосередній близькості до Китаю, усе ж перебуває під захистом НАТО.