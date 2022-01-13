50 на 50, – Данилов отказался отвечать, работает ли его заместитель на Россию

Алексей Данилов во время интервью заявил, что не проверял, лоббировал ли его заместитель Руслан Демченко принятие Харьковских соглашений. Политик отметил: СНБО не работает над проверкой фактов.

Данилов отметил, что Демченко возглавляет Комитет по вопросам разведки. На эту должность политика назначил президент Владимир Зеленский.

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Информацию СМИ о том, что Демченко якобы аффилирован с Россией, Данилов прокомментировал словами: "Я хочу, чтобы вы поняли, мы не являемся следственным органом".

Кроме того, секретарь СНБО не ответил на вопрос, доверяет ли он своему заместителю. Данилов отметил, что этот вопрос – некорректный. Он подчеркнул, что доверяет себе.

Впоследствии у Данилова спросили, есть ли у него догадки, что Демченко может сотрудничать с Россией.

Еще раз говорю, что вы не совсем корректно задаете вопрос. Это ответ 50 на 50, это классический ответ в таких случаях. Это насчет любого можете сказать, я насчет вас могу сказать, вы насчет меня, я насчет вас,

– заявил секретарь СНБО.

Демченко и Харьковские соглашения: главное