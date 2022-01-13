50 на 50, – Данилов отказался отвечать, работает ли его заместитель на Россию
Источник:"Украинская правда"
Алексей Данилов во время интервью заявил, что не проверял, лоббировал ли его заместитель Руслан Демченко принятие Харьковских соглашений. Политик отметил: СНБО не работает над проверкой фактов.
Данилов отметил, что Демченко возглавляет Комитет по вопросам разведки. На эту должность политика назначил президент Владимир Зеленский.
Важно Данилов заявил, что украинская власть знала о коронавирусе еще в 2019 году
Информацию СМИ о том, что Демченко якобы аффилирован с Россией, Данилов прокомментировал словами: "Я хочу, чтобы вы поняли, мы не являемся следственным органом".
Кроме того, секретарь СНБО не ответил на вопрос, доверяет ли он своему заместителю. Данилов отметил, что этот вопрос – некорректный. Он подчеркнул, что доверяет себе.
Впоследствии у Данилова спросили, есть ли у него догадки, что Демченко может сотрудничать с Россией.
Еще раз говорю, что вы не совсем корректно задаете вопрос. Это ответ 50 на 50, это классический ответ в таких случаях. Это насчет любого можете сказать, я насчет вас могу сказать, вы насчет меня, я насчет вас,
– заявил секретарь СНБО.
Демченко и Харьковские соглашения: главное
- Весной 2021 года в СМИ появилась информация, что еще в 2010 году Демченко готовил Харьковские соглашения. В документах говорилось о продлении срока пребывания российского флота в Крыму.
- С 2010 по 2014 года Демченко занимал должность заместителя и первого заместителя министра иностранных дел.
- По данным СМИ, Демченко был "серым кардиналом" МИДа. Он якобы отвечал за отношения Украины и России.
- Осенью 2021 года Владимир Зеленский заявил, что на посту заместителя министра иностранных дел Демченко никакие Харьковские соглашения не подписывал.