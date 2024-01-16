Оккупантам очень трудно признать, что Украина имеет соответствующее оружие, чтобы уничтожать самолеты типа А-50. Это 24 Каналу заметил военный аналитик, майор запаса, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

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Россияне не хотят признавать сбитие А-50

Алексей Гетьман отметил, что обычно самолет А-50 находится довольно далеко от зоны поражения. Он может видеть на далеком расстоянии все, что необходимо для его боевой работы.

Поэтому их трудно уничтожить, потому что прежде всего они вдали от зоны поражения. Также они обычно прикрываются другими самолетами, истребителями, которые делают определенную воздушную охрану от каких-либо неожиданностей,

– объяснил он.

Захватчики начали летать ближе к возможным зонам поражения. Враг почему-то считает, что у ВСУ нет соответствующего оружия. Кроме того, самолет А-50 не имел возможности видеть места с того расстояния, которое анонсировали россияне.

Что известно о российском самолете А-50 / Инфографика 24 Канала

ВСУ сбили российский А-50: главное