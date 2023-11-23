500 миллионов Генштабу, 300 миллионов – военным частям, – Кличко о дополнительной помощи ВСУ

Киев выделяет дополнительные средства для помощи вооруженным силам Украины. Соответствующие изменения в бюджет города – в повестке дня сегодняшнего заседания Киевсовета.

Об этом в своем телеграмме сообщил мэр Киева Виталий Кличко. 500 миллионов предусмотрено программой "Защитник Киева", а еще 300 миллионов выделят из резервного фонда.

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Из бюджета Киева выделят дополнительную помощь для ВСУ

"Сегодня среди важной на заседании Киевсовета – корректировка сметы нынешнего города. В частности, для помощи нашим защитникам. Из предусмотренных городом в поддержку сил безопасности и обороны свыше 6,2 миллиарда гривен передадим 500 миллионов прямой субвенцией Генштаба Вооруженных сил Украины. Это средства по программе "Защитник Киева". Также из резервного фонда направим дополнительно на программу еще 300 миллионов гривен, которые пойдут киевским военным частям, что обратились к нам за помощью", – сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что столица постоянно увеличивает помощь защитникам.

Столица ранее направила из бюджета города Министерству обороны, Генштабу 300 миллионов гривен. А на позапрошлом, внеочередном заседании выделили почти 1,5 миллиарда гривен дополнительных средств нашим защитникам. Это средства на приобретение автотранспорта, БПЛА, оптических прицелов, приборов ночного видения, ремонт и восстановление техники и прочее самое необходимое нашим воинам,

– подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что, несмотря на изъятие из местных бюджетов "военного" НДФЛ, киевские власти нашли возможность в следующем году направить еще миллиард гривен в поддержку воинов по программе "Защитник Киева".