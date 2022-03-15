5000 долларов за один: в России вырос спрос на фейковые украинские паспорта
15 марта 2022 , 07:47Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "Новина"
В России начали активно продавать поддельные украинские паспорта. Стоит такой "документ" от 5 тысячи долларов.
Ранее за подделку украинского паспорта в России требовали 1500 долларов. Теперь расценки увеличились в несколько раз.
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Похоже, что россияне заказывают подделки, чтобы иметь возможность выезжать за границу. Ведь из-за санкций западных стран для них закрыта половина мира.
Мошенники убеждают, что так называемый "документ" якобы сделан на оригинальном бланке и со всеми видами защиты".
В России вырос спрос на фейковые паспорта гражданина Украины / Фото "новость"
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