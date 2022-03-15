Раніше за підробку українського паспорта у Росії вимагали 1500 доларів. Тепер розцінки збільшилися в кілька разів.

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Схоже, що росіяни замовляють підробки, щоб мати можливість виїжджати за кордон. Адже через санкції західних країн для них закрита половина світу.

Шахраї переконують, що так званий "документ" нібито зроблений на оригінальному бланку та "з усіма видами захисту".

У Росії зріс попит на фейкові паспорти громадянина України / Фото "Новина"

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