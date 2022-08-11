55 реанимобилей и бронемашин: компания "Эпицентр К" начала инициативу "Спасаем жизнь"

Украинская сеть "Эпицентр" начинает масштабную инициативу "Спасаем жизнь". Основная цель – закупка 55 автомобилей экстренной медицинской помощи и бронемашин для эвакуации пострадавших в условиях боевых действий.

С каждой покупки в сети ТЦ "Эпицентр" средства будут направлены на закупку 55 бронескорых и реанимобилей. Инициатива реализуется при поддержке Министерства здравоохранения. Компания "Эпицентр" закупит и передаст новые современные автомобили центрам экстренной медицинской помощи.

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Напомним, 10 современных реанимобилей типа С компания уже профинансировала через платформу UNITED 24 и в ближайшее время они будут помогать спасать жизнь людей в разных регионах нашей страны.

Учитывая потребности системы здравоохранения в условиях войны, всех сейчас беспокоит один вопрос – как помочь тем, кто сегодня находится в зоне боевых действий. Медиков не сломила война. Они стойко выполняют свою работу, чтобы сохранить жизнь украинцев. Поэтому я благодарен украинскому бизнесу за инициативу. Каждая гривна может спасти жизнь. Каждый такой реанимобиль – это возможность бригады быстро довезти пострадавшего в больницу,

– подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По данным Министерства здравоохранения, с начала активной фазы российско-украинской войны оккупанты вывели из строя 87 автомобилей экстренной медицинской помощи, еще 241 – разбиты и потеряны в результате боевых действий. Вместе с разрушением больниц, дорог и мостов это привело к снижению возможностей системы экстренной медицинской помощи и сложностям с эвакуацией и транспортировкой пострадавших.

"Спасаем жизнь тех, кто спасает нашу жизнь. С первых дней войны компания "Эпицентр К" держит экономический и гуманитарный фронты. Наши торговые центры приняли сотни беженцев и обработали миллионы килограммов гуманитарной помощи. Сегодня мы начинаем масштабную инициативу в поддержку наших медиков. Находясь на передовой, спасая жизнь воинов и гражданского населения, у медиков есть мечта – бронированные быстрые и реанимобили в достаточном количестве. Наша мечта – чтобы все жизни были спасены. И когда счет идет на минуты, важность этих авто должна быть на первом месте», – отметили в пресс-службе группы компаний "Эпицентр".

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Автомобили типа С отвечают самым высоким европейским стандартам медицинского транспорта. Быстрые, укомплектованные необходимым оборудованием, будут направлены для обеспечения неотложных медицинских нужд.