З кожної покупки в мережі ТЦ "Епіцентр" кошти будуть спрямовані на закупівлю 55 бронешвидких та реанімобілів. Ініціатива реалізується за підтримки Міністерства охорони здоров'я. Компанія "Епіцентр" закупить та передасть нові сучасні автомобілі центрам екстреної медичної допомоги.

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Нагадаємо, 10 сучасних реанімобілів типу С компанія вже профінансувала через платформу UNITED 24, і найближчим часом вони будуть допомагати рятувати життя людей у різних регіонах нашої країни.

Враховуючи потреби системи охорони здоров’я в умовах війни, усіх зараз хвилює одне питання – як допомогти тим, хто сьогодні перебуває у зоні бойових дій. Медиків не зламала війна. Вони стійко виконують свою роботу, щоб зберегти життя українців. Тому я вдячний українському бізнесу за ініціативу. Кожна гривня може врятувати життя. Кожен такий реанімобіль – це можливість бригади швидко довезти постраждалого до лікарні,

– наголосив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За даними Міністерства охорони здоров'я, з початку активної фази російсько-української війни окупанти вивели з ладу 87 автомобілів екстреної медичної допомоги, ще 241 – розбито та втрачено внаслідок бойових дій. Разом із руйнуванням лікарень, доріг та мостів це призвело до зниження можливостей системи екстреної медичної допомоги та складнощів з евакуацією й транспортуванням постраждалих.

"Рятуємо життя тих, хто рятує наше життя. З перших днів війни компанія "Епіцентр К" тримає економічний і гуманітарний фронти. Наші торгові центри прийняли сотні біженців та опрацювали мільйони кілограмів гуманітарної допомоги. Сьогодні ми розпочинаємо масштабну ініціативу в підтримку наших медиків. Знаходячись на передовій, рятуючи життя воїнів і цивільного населення, медики мають мрію – броньовані швидкі та реанімобілі у достатній кількості. Наша мрія – щоб усі життя були врятовані. І коли рахунок йде на хвилини, важливість цих авто має бути на першому місці", – зазначили у пресслужбі групи компаній "Епіцентр".

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Автомобілі типу С відповідають найвищим європейським стандартам медичного транспорту. Швидкі, укомплектовані необхідним обладнанням, будуть направлені для забезпечення невідкладних медичних потреб.