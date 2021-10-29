56 лет на четверых: в России вынесли приговоры крымским татарам за "экстремизм"

Российский суд вынес очередной несправедливый приговор в отношении крымских татар. Так, 4 мужчин отправили в колонию строгого режима на 12–17 лет.

Несправедливое решение в отношении четырех крымских татар из "третьей Бахчисарайской группы" вынесли судьи Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону. Речь идет о деле "Хизб ут-Тахрир".

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На сколько лет осудили крымских татар

Сейтумера Сейтумерова 17 лет,

Османа Сейтумерова – 14 лет,

Амета Сулейманова – 12 лет,

Рустема Сеитмеметова – 13 лет.

По словам уполномоченной по правам человека Людмилы Денисовой, Осман Сейтумеров и Сейтумер Сейтумеров – родные братья, Рустем – их дядя по материнской линии. Кроме этого, Амет – человек с инвалидностью. Он нуждается в регулярном медицинском уходе, поскольку имеет серьезные проблемы с сердцем.

Поражает ничтожность и надуманность "доказательств", приведенных российским обвинением. Все они сводились к показаниям двух тайных свидетелей ФСБ, которые постоянно путались в своих показаниях,

– заявила Денисова.

Она призвала международное сообщество прекратить безосновательные задержания крымских татар и вернуть их на родину – в Украину.

Акция в поддержку осужденных

На заседание суда в Ростов-на-Дону приехали крымские татары, чтобы поддержать своих земляков. Съехались и пожилые люди, и женщины с детьми. В зал их не впустили, поэтому акцию провели на улице.

Демонстранты держали плакаты со словами "Верните детям отцов", "Корень зла – решение ВС РФ 2003 года", "Изучение религии – не терроризм", "Хватит из нас лепить террористов". На части людей были накидки со словами "За что 13 лет?" и фото заключенных. На детей поверх курток надели кофты со словами "Моя семья не террористы", "Я скучаю, бабам".

Акция протеста крымских татар под судом в Ростове-на-Дону / Фото "Крымская солидарность"

"Хизб ут-Тахрир" – это международная исламская политическая партия, которая признана террористической организацией в России и Казахстане. На территории Украины и большинства стран организация действует без ограничений.