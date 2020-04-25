5 гектаров леса горят в Запорожской области: фото

Пожар произошел на территории Каменско-Днепровского лесничества Запорожской области. По предварительной информации, территория охвата составляет 5 гектаров.

Известно, что есть сразу несколько очагов возгораний, сообщает ГСЧС.

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Чтобы ликвидировать пожар, привлекли сотрудников и спецтехнику лесничества. Коммунальное предприятие города организовало подвоз воды. Также на помощь выехали подразделения как Каменки-Днепровской, так и города Днепрорудного.

"По состоянию на 15:30 в Энергодаре 35 пожарных и 11 единиц техники ликвидируют пожар на территории Каменско-Днепровского лесничества возле дачного кооператива "Волна", - сообщили журналистам "Укринформ" в ГСЧС и объяснили, что сейчас угрозы распространения огня на жилой сектор нет.



Горит 5 гектаров лесничества / Фото ГСЧС



Для тушения пожара привлечено 35 пожарных и 11 единиц техники