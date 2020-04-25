5 гектарів лісу горять в Запорізькій області: фото

Пожежа сталася на території Кам'янсько-Дніпровського лісництва Запорізької області. За попередньою інформацією, територія охоплення сягає 5 гектарів.

Наразі відомо, що наявні відразу декілька осередків загорянь, повідомляє ДСНС.

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Щоб ліквідувати пожежу, залучили співробітників та спецтехніку лісництва. Комунальне підприємтво міста організувало підвіз води. Також на допомогу виїхали підрозділи як Кам'янки-Дніпровської, так і Дніпрорудного.

"Станом на 15:30 в Енергодарі 35 вогнеборців та 11 одиниць техніки ліквідовують пожежу на території Кам'янсько-Дніпровського лісництва поблизу дачного кооперативу "Волна", – повідомили журналістам "Укрінформ" в ДСНС та пояснили, що наразі загрози розповсюдження вогню на житловий сектор немає.



Горить 5 гектарів лісництва / Фото ДСНС



Для гасіння пожежі залучено 35 вогнеборців та 11 одиниць техніки