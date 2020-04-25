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      5 гектарів лісу горять в Запорізькій області: фото

      -
      Пожежа в Запорізькій області
      Пожежа в Запорізькій області / ДСНС

      Пожежа сталася на території Кам'янсько-Дніпровського лісництва Запорізької області. За попередньою інформацією, територія охоплення сягає 5 гектарів.

      Наразі відомо, що наявні відразу декілька осередків загорянь, повідомляє ДСНС.

      Важливо Пожежа у Чорнобильській зоні: розповсюдження вогню зупинили, але є осередки тління

      Щоб ліквідувати пожежу, залучили співробітників та спецтехніку лісництва. Комунальне підприємтво міста організувало підвіз води. Також на допомогу виїхали підрозділи як Кам'янки-Дніпровської, так і Дніпрорудного.

      "Станом на 15:30 в Енергодарі 35 вогнеборців та 11 одиниць техніки ліквідовують пожежу на території Кам'янсько-Дніпровського лісництва поблизу дачного кооперативу "Волна", – повідомили журналістам "Укрінформ" в ДСНС та пояснили, що наразі загрози розповсюдження вогню на житловий сектор немає.

      пожежа запоріжжя
      Горить 5 гектарів лісництва / Фото ДСНС

      пожежа запоріжжя
      Для гасіння пожежі залучено       35 вогнеборців та 11 одиниць техніки

      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Пожежа Новини Запоріжжя ДСНС Новини України
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