6-летний мальчик и еще 6 человек получили ранения после ракетных ударов по Днепру

Россияне 28 июня ударили ракетами по Днепру. В результате "прилета" ранения получили 7 человек, среди которых – ребенок.

Так, 6-летнего мальчика задело стеклом от разбитого окна. Об этом рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

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Двух человек медики забрали в больницу, еще 5 лечатся дома.

Ранее Резниченко сообщал, что под завалами СТО, куда попали ракеты, нашли тела двух погибших – мужчины и женщины. Они отнюдь не были военными, а просто оказались в эпицентре взрыва.

Что известно о ракетной атаке по Днепру

28 июня россияне выпустили по Днепропетровской области 6 ракет. Все летели на Днепр, но 4 сбили силы ПВО над Синельниковским районом.

В областном центре "прилеты" разрушили железнодорожную инфраструктуру и промышленное предприятие. Ракета попала в СТО, где вспыхнул пожар. Там повреждено почти 3 с половиной десятка автомобилей, 3 бокса, несколько одноэтажных зданий и ангар.

Кстати, на СТО нашли обломки ракеты "Калибр".

Также оккупанты ударили по территории Криворожской ТЭС. Однако обошлось без серьезных разрушений.

Отметим, утром 29 июня в Днепре снова слышали взрывы. Уже после этого в городе объявили воздушную тревогу. Официальных комментариев властей пока нет.

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