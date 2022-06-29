Так, 6-річного хлопчика зачепило склом від розбитої шибки. Про це розповів глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Важливо Ракетний удар по Дніпру: під завалами СТО знайшли двох загиблих – чоловіка та жінку

Двох людей медики забрали до лікарні, ще 5 лікуються вдома.

Раніше Резніченко повідомляв, що під завалами СТО, куди влучили ракети, знайшли тіла двох загиблих – чоловіка та жінки. Вони аж ніяк не були військовими, а просто опинились в епіцентрі вибуху.