Родителей призывают более внимательно следить за досугом своих детей. Украинцам напоминают, что легче избежать таких случаев, чем разбираться с их последствиями.
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Опасный подарок: в Тараще 6-летний именинник врезался на мотоцикле в ограждение. 20 июня малолетний ездил по улице на детском мотороллере. Внезапно ребенок не справился с управлением и въехал в соседский бетонный забор,
– говорится в сообщении.
Мальчик был госпитализирован. У него диагностировали гематому височной части головы и черепно-мозговую травму.
В Дрогобыче мальчик выпал из окна
- В Дрогобыче 3-летний мальчик выпал из окна третьего этажа жилого дома вместе с москитной сеткой. К счастью, ребенок выжил. Малыша госпитализировали в тяжелом состоянии. У мальчика сразу диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. Впоследствии стало известно, что у малыша диагностировали отек головного мозга.
- К тому времени, когда малыш выпал из окна, дома находились его мама, а также бабушка и еще трое детей. Правоохранители открыли уголовное производство.