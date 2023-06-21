Батьків закликають уважніше слідкувати за дозвіллям своїх дітей. Українцям нагадують, що легше уникнути таких випадків, аніж розбиратися з їхніми наслідками.
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Небезпечний подарунок: у Таращі 6-річний іменинник врізався на мотоциклі в огорожу. 20 червня малолітній їздив по вулиці на дитячому моторолері. Раптово дитина не впоралася з керуванням та в'їхала у сусідський бетонний паркан,
– мовиться у повідомленні.
Хлопчика госпіталізували. У нього діагностували гематому скроневої частини голови та черепно-мозкову травму.
У Дрогобичі хлопчик випав з вікна
- У Дрогобичі 3-річний хлопчик випав з вікна третього поверху житлового будинку разом з москітною сіткою. На щастя, дитина вижила. Малюка госпіталізували у важкому стані. У хлопчика відразу діагностували закриту черепно-мозкову травму та забій грудної клітки. Згодом стало відомо, що у малюка також діагностували набряк головного мозку.
- На той час, коли малюк випав з вікна, вдома перебували його мама, а також бабуся та ще троє дітей. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.