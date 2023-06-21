Батьків закликають уважніше слідкувати за дозвіллям своїх дітей. Українцям нагадують, що легше уникнути таких випадків, аніж розбиратися з їхніми наслідками.

Зверніть увагу Донька бігла з усіх ніг до тата, який завітав на випускний: зворушливе відео

Небезпечний подарунок: у Таращі 6-річний іменинник врізався на мотоциклі в огорожу. 20 червня малолітній їздив по вулиці на дитячому моторолері. Раптово дитина не впоралася з керуванням та в'їхала у сусідський бетонний паркан,

– мовиться у повідомленні.

Хлопчика госпіталізували. У нього діагностували гематому скроневої частини голови та черепно-мозкову травму.

У Дрогобичі хлопчик випав з вікна