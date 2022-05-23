6-месячную девочку насиловали чайной ложкой, – Денисова о страшных зверствах россиян против детей

Российские солдаты не имеют абсолютно никакого понимания человечности. Кое-где они совершили преступления, мотивацию которых просто невозможно понять.

Изнасилование – одно из наиболее распространенных преступлений, совершенных российскими оккупантами в Украине. К сожалению, русские изверги готовы издеваться даже над маленькими детьми и пожилыми людьми.

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Кафиры насилуют маленьких детей