6-месячную девочку насиловали чайной ложкой, – Денисова о страшных зверствах россиян против детей
23 мая 2022 , 19:30Читати новину українською
Источник:телеграмм Людмилы Денисовой
Российские солдаты не имеют абсолютно никакого понимания человечности. Кое-где они совершили преступления, мотивацию которых просто невозможно понять.
Изнасилование – одно из наиболее распространенных преступлений, совершенных российскими оккупантами в Украине. К сожалению, русские изверги готовы издеваться даже над маленькими детьми и пожилыми людьми.
Важно знать Оккупанты ворвались в дом сотрудника Запорожской АЭС Сергея Швеца и расстреляли его