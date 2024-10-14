Сколько мужчин не обновили свои данные в ТЦК и нарушили закон

Около 6 миллионов украинцев не обновили свои данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК).

Об этом заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко в эфире "Радио Свобода".

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По его словам, это является серьезным нарушением конституционной обязанности, ведь каждый гражданин должен быть готов стать на защиту страны в условиях войны.

У нас более 6 миллионов военнообязанных не приходят, не обновляют свои данные. Им лучше платить штрафы, прятаться, пока их жизни, их семей, детей, семей защищают другие ребята. Какой еще нужно принять закон для того, чтобы стимулировать эти 6 миллионов прийти согласно действующему законодательству стать на учет, обновить свои данные,

– риторически спросил нардеп.

Федиенко отметил, что обновление данных является не только формальностью, но и необходимым шагом для того, чтобы страна могла эффективно планировать оборону и привлекать необходимые ресурсы.

Обновление учетных данных: актуально