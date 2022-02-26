Спасатели продолжают осматривать помещение и эвакуировать людей из жилого дома.

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По данным ГСЧС, существует угроза разрушения 22 – 23 этажа разрушенного здания.



Спасатели эвакуируют людей из дома, куда попала ракета / Фото ГСЧС

В районе Жулян в Киеве российская ракета попала в многоэтажку в Соломенском районе в начале проспекта Лобановского. Оккупанты уложили в 17 и 18 этажи. Предварительно жертв нет.

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Текст публикации ГСЧС: