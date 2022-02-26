Рятувальники продовжують оглядати приміщення та евакуйовувати людейз житлового будинку.

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За даними ДСНС, існує загроза руйнування 22 – 23 поверху зруйнованого будиінку.



Рятувальники евакуйовують людей з будинку, куди влучила ракета / Фото ДСНС

У районі Жулян, що у Києві, російська ракета влучила у багатоповерхівку в Солом'янському районі на початку проспекту Лобановського. Окупанти вгатили у 17 та 18 поверхи. Попередньо, жертв немає.

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Текст публікації ДСНС:

Київ уточнена інформація. Станом на 11:40 в житловому будинку по проспекту Лобоновського 6 А, підрозділами ДСНС евакуйовано 80 осіб та травмовано 6 осіб, яких госпіталізовано до лікарні. Існує загроза руйнування 22 – 23 поверху.