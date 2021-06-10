6 судей КСУ заблокировали работу суда, требуя вернуть Тупицкого

10 июня 2021 , 15:53
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телеграмм Ольги Совгири

Шестеро судей Конституционного суда 10 июня заблокировали заседание Большой палаты суда. Они требуют обеспечить участие отстраненного судьи Александра Тупицкого в заседаниях.

Судьи в ультимативной форме заблокировали деятельность КСУ по рассмотрению важных дел. Эту информацию обнародовала представительница Верховной Рады в КСУ нардеп Ольга Совгиря.

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Судьи заблокировали работу КСУ

Нардеп рассказала, что согласно проекту повестки дня заседаний Конституционного Суда Украины 8 и 10 июня должен был продолжить рассмотрение ряда резонансных дел:

  • о медицинской реформе,
  • пенсионном обеспечении государственных служащих,
  • а также функционировании украинского языка как государственного.

Она отметила, что рассмотрение дел по соответствующим конституционным представлениям так и не состоялось. Потому что работу КСУ заблокировали 6 судей.

Основным и единственным мотивом блокировки предстало требование обеспечить участие в судебных заседаниях Александра Тупицкого, который указом президента от 27 марта 2021 года был уволен с должности судьи Конституционного Суда Украины,
– заявила Ольга Совгиря.

Издание "Интерфакс-Украина" обнародовало список этих судей:

  • Виктор Городовенко,
  • Ирина Завгородняя,
  • Виктор Кривенко,
  • Александр Литвинов,
  • Сергей Сас,
  • Петр Филюк.

Издание также пишет, в пресс-службе КСУ рассказали, что пока у секретариата нет такой информации. Ведь это могло произойти на закрытой части заседания суда, и ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию не могут.

Коротко о деле Александра Тупицкого

  • В начале 2021 года ГБР сообщило Александру Тупицкому о подозрении в даче ложных показаний и подкупе свидетеля.
  • Следователи утверждают, что в октябре 2018 года Тупицкий из корыстных побуждений и в интересах бывшего главы Высшего хозяйственного суда беглеца Виктора Татькова, подкупил свидетеля.
  • Он хотел, чтобы тот отказался от показаний или дал ложные показания в уголовном производстве по присвоению и махинациям с активами Зуевского энергомеханического завода.
  • Владимир Зеленский в конце 2020 года издал указ, которым на 2 месяца отстранил Тупицкого от должности главы Конституционного суда. В начале 2021 года президент отстранил его во второй раз.
  • В марте 2021 года Зеленский вообще отменил указ Януковича о его назначении.


Главное об Александре Тупицком / Инфографика 24 канала

Автор: Діана Квасневська