Участие в учениях Rapid Trident – 2021 примут примерно 6 тысяч военных

Началась завершающая конференция по планированию украинского-американских командно-штабных учений с привлечением войск Rapid Trident – 2021 Они будут проходить в рамках международного военного сотрудничества и подготовки Вооруженных сил Украины.

Возможность участия в них рассматривают 15 государств, сообщил общий руководитель международных учений и заместитель командующего войсками ОК "Восток" бригадный генерал Вячеслав Клочков. В то же время общая численность личного состава приближается к 6 тысячам.

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В чем будет заключаться особенность Rapid Trident – 2021

Особенностью проведения соответствующих маневров, по словам начальника отдела многонациональных учений командование Сухопутных войск и руководитель группы планирования Rapid Trident – 2021 Виталия Негоденко, является то, что они должны быть соединены с общим сценарием стратегического КШУ с обозначением войск "Объединенные усилия – 2021".

Кроме того, во время его проведения создавать многонациональные подразделения. Rapid Trident впервые в истории будут проводить батальонные тактические учения многонационального батальона с боевой стрельбой.

Во время них запланированы совместные прыжки украинских и американских десантников с самолета военно-транспортной авиации США С-130,

– сказал полковник Виталий Негоденко.

В рамках программы проверки и обратной связи концепции оперативных возможностей во время учений планируется провести оценку нескольких подразделений ВСУ.

Украинский-американские командно-штабные учения с привлечением войск Rapid Trident – 2021 начнется 20 сентября. Они продлятся до 1 октября 2021 года.