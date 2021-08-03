Можливість участі в них розглядають 15 держав, повідомив загальний керівник міжнародних навчань та заступник командувача військ ОК "Схід" бригадний генерал В'ячеслав Клочков. Водночас загальна чисельність особового складу наближається до 6 тисяч.

До теми Перетин держкордону й 6 тисяч військових: цікаві деталі про Rapid Trident-2021

У чому полягатиме особливість Rapid Trident – 2021

Особливістю проведення відповідних маневрів, за словами начальника відділу багатонаціональних навчань командування Сухопутних військ та керівник групи планування Rapid Trident – 2021 Віталія Негоденка, є те, що вони будуть поєднані із загальним сценарієм стратегічного КШН із позначенням військ "Об'єднані зусилля – 2021".

Окрім того, під час його проведення створюватимуть багатонаціональні підрозділи. Rapid Trident вперше в історії проводитимуть батальйонні тактичні навчання багатонаціонального батальйону з бойовою стрільбою.

Під час них заплановано спільні стрибки українських і американських десантників з літака військово-транспортної авіації США С-130,

– сказав полковник Віталій Негоденко.

У межах програми перевірки та зворотного зв'язку концепції оперативних можливостей під час навчань планують провести оцінку кількох підрозділів ЗСУ.

Зверніть увагу! Українсько-американське командно-штабне навчання із залученням військ Rapid Trident – 2021 розпочнеться 20 вересня. Воно триватиме до 1 жовтня 2021 року.