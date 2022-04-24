Россияне хотят парад пленных, ВСУ освободили 8 населенных пунктов:основное за 60 день войны

Ровно два месяца украинская армия дает отпор российскому нашествию. Даже на Пасху боевые действия не прекращаются.

Важнейшие события 24 канал собрал в одном материале.

К теме В Кремле растет недовольство войной против Украины, – Bloomberg

04:20 В Херсонской области ВСУ освободили 8 населенных пунктов. Наши защитники уничтожили 74 россиян и 13 единиц техники:

2 танка;

систему реактивного залпового огня;

6 единиц бронированной и инженерной техники;

4 БПЛА-разведчика.

04:06 От ракетного удара по Одессе 23 апреля погибла Валерия Глодан, ее мама и 3-месячная дочь.

Девушке было всего 27 лет. Она работала бренд-менеджером и пиарщиком.



Валерия и ее дочь / Фото Юрия Глодана

01:47 В захваченном Мелитополе россияне похитили консула Болгарии. Мэр города Иван Федоров говорит, что об этом стало известно несколько часов назад. Жертвами оккупантов также становятся бизнесмены и активисты.

01:16 Сообщили, что за прошедшие сутки наши воздушные силы поразили 17 целей россиян. В частности, они ликвидировали 3 самолета, 5 крылатых ракет и 9 БПЛА "Орлан-10".

00:58 Алексей Арестович заявил, что россияне собираются провести парад военнопленных сразу в нескольких городах до 9 мая. Это военное преступление планируют совершить в Мариуполе и Донецке.