60 известнейших локаций мира выключили свет в знак солидарности с Украиной: эмоциональное видео

В Украине продолжают бороться с последствиями ракетных ударов по энергетической инфраструктуре. Весь мир не только помогает нам, предоставляя генераторы и другое оборудование. Он еще и проявляет солидарность.

Так, 60 самых известных локаций мира выключили. Это сделали для того, чтобы продемонстрировать свою солидарность несокрушимому украинскому народу. Тем, кто сидит часами, а то и днями без света. Но лучше это, чем быть под российской оккупацией.

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Выключили свет в самую длинную ночь

Как отметил глава государства Владимир Зеленский, 60 самых известных локаций отключили в самую длинную ночь 2022 с 21 на 22 декабря. Таким образом, собирают средства на генераторы, которыми обеспечат украинские больницы.

Когда свет выключается – это всегда воспринимается как несколько необычное. Но когда проводишь без него четыре, десять, двадцать часов или даже дней и начинаешь привыкать к темноте – это самое худшее, что может произойти,

– заметил Зеленский.

Самые известные локации выключили свет в знак солидарности с Украиной: смотрите видео

По его словам, это демонстрация того, что враг посягает на каждую часть нашей жизни. И украинцы вот уже больше 9 месяцев живут в перманентной обороне от россиян. Пришедших на территорию нашей страны, чтобы нас уничтожить.

Для чего ввели эту инициативу

Сначала заметим, что отключили иллюминацию Ниагарского водопада, Рокфеллер-центра, мэрии Парижа, Колизея, здания Европарламента, Сиднейской оперы и других локаций. Соответствующую инициативу #LightUpUkraine запустила UNITED24. В ее рамках уже удалось собрать 2 миллиона долларов на генераторы для украинских больниц.

Спасибо людям во всем мире, которые поддержали акцию! Продолжаем делать все, чтобы голос Украины звучал еще мощнее,

– отметил Михаил Фёдоров.

В Кракове 12 дней будут выключать свет

Польша – одна из тех стран, которые поддерживают Украину больше всего. Так, в Кракове решили на минуту выключать иллюминации в течение 12 дней. Это тоже демонстрация солидарности с народом Украины.

С 21 декабря по 1 января на одну минуту будут отключены подсветки ряда достопримечательностей. Напоминание об отсутствии света в Украине продлится с 19:00 до 19:01. И будет происходить это сразу же на 6 локациях: