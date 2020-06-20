Глава партии "Голос" Кира Рудик заявила, что коррупция в действующем парламенте существует. Однако не в таких масштабах, как в предыдущем созыве.

Об этом она сказала в интервью программе "Перекрестный допрос" на 24 канале и объяснила, что о подкупе депутатов слышала, в частности, при принятии "антиколомойского" закона.

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"Там были предложения в 60 тысяч долларов за то, чтобы не прийти в зал в день или голосования выйти в туалет", – отметила Кира Рудык.

По ее словам, понять, кто брал такие суммы можно по тому, кого не было во время голосования по каким-то причинам.

Справка. В день голосования за "антиколомойский" закон в первом чтении заседания Рады пропустили 28 депутатов.

"Но есть хорошие новости, в этом парламенте коррупция не такая яркая, как в предыдущих, но она существует", – добавила глава "Голоса".

"Антиколомойский" закон: что известно

Его принятие было одним из главных требований МВФ для следующего кредита Украине.

Такое название он получил из-за того, что сейчас самое важное значение он имеет для государственного "Приватбанка" в противостоянии с бывшим владельцем – Игорем Коломойским. Сам олигарх закон называет не "антиколомойским", а антиукраинским.

После первого чтения к законопроекту подали более 16 тысяч поправок. Однако 13 мая депутаты приняли документ во втором чтении, затем его подписал Владимир Зеленский, а 23 мая закон вступил в силу.

Смотрите полное интервью с Кирой Рудик в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале: