Голова партії "Голос" Кіра Рудик заявила, що корупція в чинному парламенті існує. Однак не у таких масштабах, як у попередніх скликаннях.

Про це вона сказала в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" на 24 каналі та пояснила, що про підкуп депутатів чула, зокрема, під час прийняття "антиколомойського" закону.

Перша частина інтерв'ю Що буде з "Голосом" без Вакарчука та кому зручний Аваков: інтерв'ю з Кірою Рудик

"Там були пропозиції у 60 тисяч доларів за те, щоб не прийти в зал в день голосування або вийти в туалет", – зазначила Кіра Рудик.

За її словами, зрозуміти, хто брав такі суми можна по тому, кого не було під час голосування з якихось причин.

Довідка. В день голосування за "антиколомойський" закон у першому читанні засідання Ради пропустили 28 депутатів.

"Але є хороші новини, в цьому парламенті корупція не така яскрава, як в попередніх, але вона існує", – додала голова "Голосу".

"Антиколомойський" закон: що відомо

Його ухвалення було однією з головних вимог МВФ для наступного кредиту Україні.

Таку назву він отримав через те, що наразі найбільше значення він має для державного "Приватбанку" в протистоянні з колишнім власником – Ігорем Коломойським. Сам олігарх закон називає не "антиколомойським", а антиукраїнським.

Після першого читання до законопроєкту подали понад 16 тисяч поправок. Однак 13 травня депутати ухвалили документ у другому читанні, згодом його підписав Володимир Зеленський, а 23 травня закон набув чинності.

Дивіться повне інтерв'ю з Кірою Рудик у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі: