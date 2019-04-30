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      61-летний президент Туркменистана посвятил рэп своем коне: видео

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      61-летний президент Туркменистана посвятил рэп своем коне: видео
      / Коллаж 24 канала

      К Национальному дню ахалтекинского скакуна 61-летний президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов записал музыкальное видео.

      На нем он выполняет полуреп-полупесню, которую посвятил своему коню по кличке Роваче. В "клипе" также появился внук туркменского главы Керимгул. Последний также является автором музыки.

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      Под видео уже собралось немало комментариев. Кто-то обсуждает антураж "нулевых" в клипе, а некоторые советуют Бердымухамедову погрузиться в творчество и уйти с поста президента. Один из пользователей даже написал: "То чувство, когда любишь лошадей больше, чем свой народ".

      Президент Туркменистана читает рэп о лошади: видео

      Гурбангулы Бердымухамедов является вторым президентом Туркменистана. К власти пришел в 2006 году после внезапной смерти своего предшественника Сапармурата Ниязова. На выборах в 2012 году снова переизбрался на пост главы государства. И хотя раз за разом Бердымухамедов веселит людей рэп-чтением, он стоит во главе одной из самых суровых диктатур современности. Больше – смотрите в программе "Пижон и романтик – Гурбангулы Бердымухамедов".

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      Теги: Туркменистан Курьезные новости
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