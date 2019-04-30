61-річний президент Туркменістану присвятив реп своєму коню: відео

До Національного дня ахалтекінського скакуна 61-річний президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов записав музичне відео.

На ньому він виконує напівреп-напівпісню, яку присвятив своєму коню на прізвисько Роваче. У "кліпі" також з'явився онук туркменського глави Керимгул. Останній також є автором музики.

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Під відео вже назбиралось чимало коментарів. Хтось обговорює антураж "нульових" у кліпі, а деякі радять Бердимухамедову зануритись у творчість та піти з посади президента. Один з користувачів навіть написав: "Те відчуття, коли любиш коня більше, ніж свій народ".

Президент Туркменістану читає реп про коня: відео

Гурбангули Бердимухамедов є другим президентом Туркменістану. До влади прийшов у 2006 році після раптової смерті свого попередника Сапармурата Ніязова. На виборах у 2012 році знову переобрався на посаду глави держави. І хоч раз по разу Бердимухамедов веселить людей реп-читанням, він стоїть на чолі однієї з найсуворіших диктатур сучасності. Більше – дивіться у програмі "Піжон і романтик – Гурбангули Бердимухамедов".