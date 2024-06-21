По словам журналистов, сейчас этой женщине 62 года, но вскоре исполнится 63.

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62-летняя женщина должна родить ребенка

Врачи-репродуктологи рассказали, что женщина наблюдается в одной из известных киевских клиник. Она имеет сложный диагноз, но медики не уточняли, о чем именно идет речь.

Несмотря на все, врачи надеются, что беременность и роды завершатся благополучно.

Журналисты также отметили, что в кругах репродуктологов говорят о ненастойчивой рекомендации не осуществлять процедуру искусственного оплодотворения женщинам, которые старше 55 лет.

Врачи предостерегают

Это якобы связывают с историей наиболее возрастной роженицы Валентины Подвербной. В феврале 2011 года она родила ребенка после искусственного оплодотворения. На то время жительнице Чернигова было 65 лет.

К семье Подвербных длительное время было приковано внимание. Особенно в апреле 2023 года, когда дочь женщины написала на своей странице, что мать издевается над ней. В частности, бьет, царапает, кричит, нецензурно ругается, травит и запрещает мыться. Впоследствии ребенка забрали у Валентины Подвербной из-за ненадлежащих условий ухода и проживания, а также угрозу жизни.