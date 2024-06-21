За словами журналістів, зараз цій жінці 62 роки, але незабаром виповниться 63.

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62-річна жінка має народити дитину

Лікарі-репродуктологи розповіли, що жінка спостерігається в одній з відомих київських клінік. Вона має складний діагноз, але медики не уточнювали, про що саме йдеться.

Попри все, лікарі мають надію, що вагітність та пологи завершаться благополучно.

Журналісти також зазначили, що в колах репродуктологів кажуть про ненаполегливу рекомендацію не здійснювати процедуру штучного запліднення жінкам, які старше 55 років.

Лікарі застерігають

Це нібито пов'язують з історією найстаршої породіллі Валентини Підвербної. В лютому 2011 року вона народила дитину після штучного запліднення. На той час мешканці Чернігова було 65 років.

До родини Підвербних тривалий час була прикута увага. Особливо у квітні 2023 року, коли донька жінки написала на своїй сторінці, що матір знущається з неї. Зокрема, б'є, дряпає, кричить, нецензурно лається, цькує та забороняє митися. Згодом дитину забрали у Валентини Підвербної через неналежні умови догляду і проживання, а також загрозу життю.