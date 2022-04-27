Удар по врагу на Змеином и вдвое меньший запас ракет в России: основное за 63 день войны

В Украине 27 апреля продолжается уже 63-й день войны. Именно столько времени наши военные дают мощное сопротивление российским оккупантам.

Сегодня мы еще на один день подошли к победе. О главных событиях 63 дня войны читайте в материале 24 канала.

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05:49 Алексей Арестович заявил, что прекращение активной фазы в Донбассе не означает конец войны. Он объяснил, что речь идет о "длинной истории" и к этому нужно быть готовыми.

Надо настраиваться на долгую историю. Прекращение активной фазы на Донбассе – это не значит конец войны. Все равно дальше будут тактические действия, налеты, война... Это долгая история, и может быть очень долгая, это может быть до Нового года, все зависит от ряда обстоятельств,

– сказал он.

04:53 В российском Курске слышны взрывы, а под Белгородом горит склад боеприпасов. Предварительно никакие люди не пострадали. Склад боеприпасов горит в районе села Старая Нелидовка Белгородской области.

02:52 Украинские бойцы нанесли удар по вражеским позициям на острове Змеином. ВСУ также уничтожили оккупантов и зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10". Враги пытались продвинуться в сторону Николаевской области в районе поселков Таврийское и Новая Заря, однако понесли потери и отступили.

02:25 С 24 февраля Россия выпустила по Украине около 1300 ракет. Ориентировочно столько же остается в пределах страны-агрессора. Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что запасы России сократились более чем вдвое.

02:17 Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что не ожидает использования тактического ядерного оружия в Украине. Он считает, что Путин попросту не пойдет на такой шаг.

02:05 Боец полка "Азов" Валерия с позывным Нава рассказала, что госпиталь в Мариуполе в осаде – под постоянными обстрелами российской авиации и артиллерии. Там не хватает медиков и медсестер, ведь среди них есть погибшие и травмированные.