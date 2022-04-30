Обращение десантников и месяц как освободили Север: основное за 66 день войны

Продолжается 66-й день борьбы украинского народа против российских захватчиков. Украина уже продемонстрировала неслыханную смелость и решительность.

Каждый день приближает нас к победе. О главных событиях 66 дня войны читайте в материале 24 канала.

Актуально Артиллерия в Святогорской лавре, огонь по водозабору: дайджест российских фейков за 29 апреля

05:55 Месяц назад ВСУ выбили с Севера Украины российских захватчиков. Планы Кремля захватить Киев таким образом полностью разрушили.

Остатки оккупационных войск позорно скрылись из Киевской, Сумской и Черниговской областей. Чтобы скрыть свое сокрушительное поражение, минобороны России заявило, что у них будто бы никогда не было планов захватить украинскую столицу.

01:56 В харьковских соцсетях сообщали о взрывах, которые были слышны в городе. Также появлялись сообщения о звуках взрывов возле Николаева, Херсона и Запорожья.

01:36 Верхняя палата парламента Канады поддержала признание агрессии России против Украины геноцидом. Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук поблагодарил за такое решение.

00:54 Война в Украине длится уже второй месяц. У многих сдают нервы и начинается в соцсетях распространение так называемой "измены". Мол, все пропало, а на фронте будто успехов нет.

Храбрые десантники 95-й и 79-й бригад записали обращение к украинцам по этому поводу. Они успокаивают: врага избивают и дальше, а без потерь на войне не обходится. Десантники призвали не распространять "измены".

00:15 Заместитель госсекретаря США по вопросам безопасности Виктория Нуланд заверила, что угрозы Владимира Путина относительно применения ядерного оружия США рассматривают серьезно. По ее словам, если он начнет ядерную войну, то уже не оправится от последствий.

00:01 Замминистра обороны Анна Маряр сообщила, что теперь продолжаются горячие бои между ВСУ с российскими оккупантами. Воюют на Востоке и Юге Украины, но ракетами россияне целятся на города по всему государству. Маляр заверила, что врагам дают достойный отпор.