67-летний экс-министр обороны Украины Кузьмук присоединился к Силам территориальной обороны

Министр обороны Украины в 1996-2001 годах и 2004-2005 годах, генерал армии Украины Александр Кузьмук, в свои 67 лет стал в ряды тероборони.

В интервью он рассказал, почему планы Путина не воплотились и какую роль играет территориальная оборона в этой войне.

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По словам экс-министра, Россия готовилась к вторжению еще с 2014 года. Тщательный анализ, который генерал проводил все эти годы, подсказывал, что война начнется уже в ближайшее время.

"21-го февраля мне все стало понятно, я принял решение, поехал в военкомат с заявлением и сказал: "Мой юный возраст уже не позволяет мне стать в строй и призваться, засчитывайте меня добровольцем". Меня засчитали добровольцем и направили в распоряжение командующего территориальной обороны", – говорит он.

Кузьмук отметил, что военный план России относительно Украины достаточно шаблонный и совсем неадаптированный под наши реалии. Путин выбрал тактику блицкрига, считая, что местное население полностью поддержит вторжение и позволит быстро занять Киев. Но вместо этого Россия встретила такое сопротивление, на которое никто не рассчитывал.

О чем это говорит? О том, что, как и в 2014 году, Путину докладывали, что он хочет слушать. Что нет сопротивления: каравай с солью и цветами. Так и в этот раз. И на этот раз они еще больше обожгли свои головы и руки,

– говорит генерал.

Единственной неожиданностью для Кузьмука стала измена Беларуси, которая допустила проход российских войск через Чернобыль в Киев.

Из этого родилась трагедия Бучи, трагедия Гостомеля, трагедия Ворзеля, Ирпеня и т.д. Эта кровь на руках Лукашенко,

– подчеркивает он.

Отдельно Кузьмук отметил, что роль территориальной обороны на этой войне невозможно переоценить, ведь они выполняют все те задачи, которые без них должна выполнять ВСУ или Нацгвардия. Это отрывало бы армию от выполнения боевых задач.

"Мы восемь лет воюем – войной с низкой интенсивностью, а сейчас по размаху – неслыханная война. Мне уже нечему удивляться. А поражает меня стойкость нашего народа. Поражает стойкость, отвага, самопожертвование наших защитников Отечества. Которые собой взрывают мосты, защищают мирных жителей, и они несокрушимые", – говорит генерал армии.

Также он вспомнил и о герое-пограничнике с острова Змеиный, который проложил курс российскому кораблю и всей орде лучше, чем это сделал бы любой флагман.

Интервью с Александром Кузьмуком: смотрите видео